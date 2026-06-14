Il retroscena: Lazio attiva su Asp, ma senza la stessa percentuale di Gila

14/06/2026 | 22:30:00

La Lazio è molto interessata a Jonathan Asp Jensen, trequartista danese classe 2006 di proprietà del Bayern. I contatti stanno avanti da settimane, gli agenti sono gli stessi di Isaksen e Provstgaard, il cartellino potrebbe andare dai 3,5 ai 4 milioni che il club metterebbe sul tavolo. Stiamo parlando di un ragazzo di talento che gioca trequartista, ma che all’occorrenza può ricoprire più ruoli. Non è una trattativa che si chiuderà in poche ore, ma di sicuro la Lazio sta procedendo. C’è solo un punto da chiarire: non c’è intenzione di promettere al Bayern il 50 per cento da eventuale futura rivendita, la stessa situazione che aveva portato all’accordo con il Real Madrid per Gila. La Lazio nom vorrebbe andare oltre il 30 per cento e i dialoghi sono in corso.

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