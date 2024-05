Esclusiva: c’è la fila per Greenwood, anche la Lazio vuole riprovarci

Mason Greenwood ha dimostrato nella sua parentesi con il Getafe tutte le sue qualità. E non potevano esserci dubbi considerato quanto aveva dimostrato in passato l’attaccante inglese classe 2001. Rientrato al Manchester United per fine prestito, adesso le offerte per lui non mancano: dall’Italia hanno sondato Juve e Napoli, ma ci sono proposte anche da Spagna e Germania perché tutti hanno memorizzato l’importanza e il valore di Mason. Possiamo aggiungere una cosa: anche la Lazio vuole riprovarci e ci sono stati contatti con alcuni intermediari nelle ultimissime ore. Già a gennaio Lotito aveva provato ad anticipare la concorrenza, ma non c’erano i tempi tecnici per andare fino in fondo. Adesso si è rimesso al lavoro e farebbe anche un sacrificio economico pur di portare Greenwood alla Lazio. Situazione da seguire, all’interno di una concorrenza importante.

Foto: sito Getafe