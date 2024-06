Esclusiva: Fofana piace al Milan, ma la Juventus ha sondato

Youssouf Fofana può lasciare il Monaco dopo quattro anni proficui e con un contratto vicino alla scadenza. Il centrocampista classe 1999 è di sicuro un profilo di spessore per un club che cerca gente con quelle caratteritische. Per esempio il Milan, lo stesso Fabregas ha consigliato l’operazione, ma i rossoneri stanno seguendo anche altre opzioni (compreso Mats Wieffer del Feyenoord). Occhio perché ci sono altri club italiani su Fofana, nelle ultime ore ha sondato anche la Juve che sta chiudendo l’affare Douglas Luiz con l’Aston Villa ma che potrebbe prendere un’altra mezzala in caso di qualche uscirà. Senza dimenticare che la Juve resta sempre su Koopmeiners che sarebbe all’occorrenza il trequartista. La valutazione di Fofana (che ha mercato in Inghilterra e nella stessa Francia ma che farebbe volentieri un’esperienza in Italia) si attesta sui 15 milioni più bonus. Una cifra ritenuta congrua a un anno dalla scadenza con il Monaco. E una coppia Douglas Luiz-Fofana davanti alla difesa sarebbe di sicuro di assoluto spessore. Oggi DL è a un passo, il resto lo vedremo.

Foto: Instagram Fofana