Il retroscena: Giuntoli e quel filo diretto con Joorabchian, l’uomo di Douglas Luiz

Douglas Luiz alla Juve non è un’operazione semplice perché l’Aston Villa è un club ricco, perché c’è un contratto di altri due anni e perché chiunque ci penserebbe prima di privarsi di un centrocampista così. Ma c’è una chiave, si chiama Kia Joorabchian che ha un gran rapporto con Cristiano Giuntoli. Kia è anche l’uomo di Zirkzee, al centro di una trattativa no stop per portare l’attaccante olandese al Milan. Domanda: ma la Juve mai è stata interessata a Zirkzee? Piace molto, anche moltissimo, ma non si può fare senza l’uscita di Milik (che vuole restare) e Kean. Quindi, il Milan ora ha la strada spianata per chiudere. Ma attenzione perché il gran rapporto tra Giuntoli e Kia può essere un grimaldello per insistere in direzione Douglas Luiz, sapendo che la contropartita McKennie è gradita. C’è tempo, ma sono tracce comunque da seguire.

Foto: Instagram Aston Villa