Esclusiva: Djuric al Monza, le cifre. E la tempistica

Milan Djuric al Monza: una pista che era emersa e che vi avevamo raccontato già diverse settimane fa, quando per molti – quasi tutti – il Genoa era in chiusura. E nelle ultime 48-72 abbiamo svelato la possibilità concreta di un’accelerata proprio perché Galliani ha intenzione di regalare un nuovo specialista offensivo a Palladino. La tempistica è stata confermata, il Monza ha offerta al Verona 2 milioni più uno di bonus e ora aspetta che Djuric venga liberato nelle prossime ore.

Foto: twitter Verona