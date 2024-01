Esclusiva: Djuric, il Monza accelera. Incontro in agenda

Milan Djuric e il Monza: una notizia non di oggi, ma che vi avevamo anticipato dieci giorni fa. A quei tempi Galliani stava seguendo anche Kean che – come svelato – ha scelto l’Atletico Madrid. Il Monza ha ormai definito con il Napoli gli arrivi in prestito di Popovic – dopo il naufragio della trattativa con il Frosinone – e Zerbin, ora è il momento di prendere un centravanti. Galliani aveva sondato anche Pellegri, l’opzione Djuric può prendere quota nelle prossime ore tramite un incontro con il Verona. Operazione da 1-1,5 milioni più bonus, presto aggiornamenti.

Foto: Twitter Hellas Verona