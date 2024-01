L’indiscrezione: Djuric aspetta il via libera per andare a Monza

Milan Djuric vuole il Monza. E aspetta il via libera per raggiungere il nuovo club. L’accordo con Galliani non è un problema, strada spianata. Dopo quanto abbiamo anticipato negli ultimi giorni, siamo all’interno della stretta finale. Djuric è legatissimo all’Hellas, sa che la prossima partita contro il Frosinone sarà di fondamentale importanza, ma allo stesso tempo è consapevole che questa potrebbe essere una svolta della carriera. Anche l’accordo per il cartellino è stato impostato, viaggiamo a una cifra superiore al milione e mezzo più bonus. Attesa.

Foto: Twitter Verona