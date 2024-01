Esclusiva: non solo Kean, il Monza apprezza anche Djuric

Milan Djuric può lasciare il Verona a un anno e mezzo dalla scadenza del contratto, però servono le condizioni giuste considerato che in questo momento è un titolare del Verona. Il Genoa è appostato da oltre una settimana, la novità è che nelle ultime ore c’è stato un forte sondaggio del Monza che segue anche Kean e che evidentemente vuole intervenire in tutti i reparti per dare a Palladino un organico sempre più competitivo. E Djuric piace non poco…

Foto: Twitter Verona