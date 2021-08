Esclusiva: Correa vede Inter! Documenti in poche ore. I dettagli

Vi abbiamo raccontato che sarebbe stata una giornata importante sul fronte. Già stamattina vi avevamo raccontato che il club nerazzurro avrebbe voluto stringere per arrivare alla definizione. Vi abbiamo aggiornato no stop, con la fiducia totale del pomeriggio , l’apertura e la definizione ormai in vista. Al punto che si stanno preparando i documenti in modo da consentire a Correa di essere velocemente a Milano per mettersi a disposizione di. L’Inter aggiungerà un milione di bonus ai 30 prestabiliti, la Lazio aveva chiesto qualcosa in più, ma alla fine è stato interesse di tutti arrivare fino in fondo. Totale 31, adesso chiudere di corsa e consegnare un rinforzo importante a Inzaghi. Correa era entrato in scena fin da venerdì scorso , nel bel mezzo dell’intrigo Thuram, ancora prima dell’infortunio. E da quell’incontro a sorpresa, siamo andati fino in fondo. Stiamo andando, questione di ore.