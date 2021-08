Esclusiva: Correa-Inter, contatti in corso. Avanti con fiducia

Le trattative si vedono al traguardo, alle firme. Ma per Joaquin Correa all’Inter siamo entrati in una fase molto importante: contatti in corso con la Lazio e parti più vicine. C’è la volontà di risolvere tutti i problemi e di consentire a Correa di coronare il suo desiderio, quello di vestire la maglia nerazzurra. Si sta andando avanti con fiducia, la base resta 30 milioni con bonus da aggiungere per trovare la definitiva quadratura. Avanti no stop con fiducia.

Foto: Twitter Lazio