Esclusiva: Correa-Inter, giorno chiave con pazienza (e fiducia). La verità su Belotti

Joaquin Correa all’Inter: questo può essere un giorno chiave. Dopo la riflessione di ieri, sono previsti contatti nelle prossime ore (non escludiamo un incontro) per arrivare alla soluzione. Ci vuole pazienza, ma c’è fiducia. La Lazio chiede 35 milioni, l’Inter offre 30, servirebbero dei bonus e l’agente Alessandro Lucci sta lavorando per limare le distanze. Aggiornamento su Andrea Belotti: cinque giorni fa lo avevamo fatto entrare in lista Inter, un po’ a sorpresa. E di sicuro è una soluzione, ma non ci sono accordi con il Torino, piuttosto la disponibilità a parlarne. Tuttavia l’Inter vuole andare fino in fondo per l’obiettivo principale. E Scamacca? Ci sarà tempo eventualmente per parlarne, in base alla possibilità di fare un doppio attaccante come anticipato domenica scorsa.

Foto: Twitter Lazio