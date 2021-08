L’indiscrezione: Correa-Inter, la svolta di ieri. Ora un nuovo incontro

Joaquin Correa e l’Inter. L’accelerata di ieri con l’incontro a sorpresa (molto positivo) era già stato un indizio molto importante. Sì parlava anche e soprattutto di Thuram, vi avevamo raccontato quell’irruzione a sorpresa che sottintendeva la volontà dell’Inter di accontentare Simone Inzaghi. Non a caso Correa e il suo entourage hanno bloccato qualsiasi tipo di discorso legato all’Everton (almeno fino a lunedì-martedì) che aveva offerto un ingaggio da 4,5 milioni circa a stagione.

E gli inglesi avrebbero accontentato la Lazio, arrivando con i bonus a 35 milioni. Le parole di Tare prima di Empoli-Lazio sono state chiarissime: Correa vuole restare in Italia, quindi vuole l’Inter. L’infortunio di Thuram è di sicuro un contrattempo, ma già ieri sera Correa e il figlio d’arte viaggiavano su due binari diversi, con l’argentino in corsia di sorpasso. Prima del famoso infortunio a Thuram, abbiamo aggiunto che è in programma un altro summit per avvicinarsi alla chiusura. La Lazio chiede 35 milioni bonus compresi, la volontà di Correa è solo una, l’Inter ha un budget da 30 milioni più bonus per l’attaccante.

Quindi si lavorerà per andare fino in fondo. A Correa verrà proposto un ingaggio da circa 4 milioni a stagione, guadagnerebbe qualcosa in meno rispetto alla proposta Everton ma non sarebbe un problema. Già in nottata o domattina ci sarà un contatto tra l’Inter prima di un ulteriore incontro (il secondo in pochi giorni) tra la Lazio e l’agente Lucci per entrare nel vivo di una trattativa che già da ieri è in una fase molto importante.

Foto: Twitter Lazio