Esclusiva: Cabal-Juve (vicinissimo) non esclude Todibo. I dettagli

La Juventus ha sorpassato l’Inter nella corsa a Cabal. Dopo la telefonata Giuntoli–Setti di cinque giorni fa, gli agenti a Torino hanno accolto l’invito del club bianconero, probabilmente perché si aspettavano una chiusura più rapida da parte dei nerazzurri. La Juventus ha affondato, garantendo lo stesso ingaggio che avrebbe garantito l’Inter (circa 1,2 milioni a stagione), ora è prevedibile che vada a definire con il Verona alle condizioni chieste da Setti (10 più 2 di bonus) sia all’Inter che in precedenza a Lazio e Rennes. Una precisazione: Cabal può giocare centrale nella difesa a tre, ma è anche e soprattutto un terzino sinistro. Il suo arrivino non pregiudicherebbe, anzi, quello di Todibo che è una priorità assoluta. Come anticipato, il difensore del Nizza ha un accordo completo con la Juventus, adesso serve qualche cessione per passare alla fase operativa con il club francese.

Foto: Instagram Todibo