Il retroscena: Juve-Todibo, gradimento reciproco e una necessità

Jean-Clair Todibo è un obiettivo concreto della Juve. Possiamo aggiungere che il ventiquattrenne specialista del Nizza ha aperto con un entusiasmo a una soluzione italiana. E ha verificato che Thiago Motta la apprezza molto. Adesso chiaramente ci sarà da sviluppare una trattativa con il club francese. E la necessità è quella di fare un’uscita in quel reparto, molti indizi portano a Huijsen (Paris Saint-Germain e sondaggi tedeschi) tenendo conto che anche Rugani quasi sicuramente uscirà (Al Shabab, Atalanta e Ajax). E dall’incasso relativo a Huijsen la Juve potrebbe poi presentarsi a casa Nizza, cercando di capire l’inserimento di un’eventuale contropartita tecnica. Oggi non resta che registrare il reciproco gradimento, per il resto bisogna procedere con molta calma considerata la concorrenza che esiste sul mercato.

Foto: Instagram Todibo