Il retroscena: Cabal, telefonata di Giuntoli a Setti. Ma l’Inter è già in azione

Una telefonata, nelle ultime ore, di Cristiano Giuntoli a Maurizio Setti, numero uno del Verona. Al momento la cataloghiamo alla voce “azione di disturbo”, come spesso fa il dirigente della Juve. Ma comunque la cosa va segnalata, in attesa degli sviluppi definitivi sul terzino colombiano classe 2001. Almeno oggi la Juventus ha altre priorità, mentre l’Inter ha la necessità di affondare il colpo. Occhi aperti comunque fino a quando non ci sarà la fumata bianca. L’Inter ha comunque mosso passi importanti tra ieri e oggi in direzione Cabal.

Foto: Instagram Cabal