Esclusiva: Gatti, assalti inglesi respinti. La verità su Todibo

Federico Gatti non ha intenzione di lasciare la Juve, a meno che non arrivino proposte di quelle irrinunciabili. E la Juve non ha intenzione di privarsene, considerato che l’ex Frosinone piace molto a Gatti non soltanto per la duttilità tattica ma anche per l’energia che mette con uno spiccato senso di attaccamento alla maglia. Qualche sirena inglese c’è stata, Newcastle in testa, ma è stata respinta. Capitolo difensore centrale: è vero che alla Juve è stato proposto Todibo, di proprietà del Nizza, ma per il momento coprire quel ruolo non è una priorità i bianconeri.

Foto: Twitter Juve