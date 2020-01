Emre Can non convocato: il Dortmund vuole chiudere

Il futuro di Emre Can è sempre più lontano da Torino. Il centrocampista, così come De Sciglio (destinato al PSG, nello scambio con Kurzawa), non è stato convocato per il match di questa sera contro il Napoli. Il giocatore, come vi abbiamo raccontato, ha già un accordo con il Borussia Dortmund, ora si cerca l’intesa tra i club. I tedeschi hanno fretta di chiudere, i bianconeri chiedono una cifra oltre i 25 milioni per il suo cartellino, il Dortmund è arrivato a 20. Strada in discesa, ma non ancora chiusa.

Foto: Twitter Juventus