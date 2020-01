Juventus, i convocati per il Napoli: assenti i due uomini mercato Emre Can e De Sciglio

Dopo aver presentato i temi della partita in conferenza stampa, l’allenatore della Juventus, Maurizio Sarri, ha reso noti i convocati per il match di campionato contro il Napoli. Assenti Emre Can e Mattia De Sciglio, entrambi sempre più prossimi a lasciare i colori bianconeri. Il terzino è vicino al PSG, nell’operazione che porterà Kurzawa a Torino. Il centrocampista, come vi abbiamo raccontato, ha accettato la corte del Borussia Dortmund, ora si aspetta l’accordo tra le società. Questi i convocati.