Tuchel: “Non convoco Kurzawa”. Decolla lo scambio con De Sciglio

Procede a passi spediti la trattativa di mercato tra Juventus e PSG che porterà ad uno scambio di terzini. In bianconero è pronto ad arrivare Layvin Kurzawa, percorso inverso, invece, per Mattia De Sciglio, giocatore inseguito da Leonardo già dagli ultimi giorni dell’ultima sessione estiva di mercato. L’allenatore dei francesi, Thomas Tüchel, ha confermato lo stato avanzato dell’operazione nella conferenza stampa di vigilia del match di Ligue1 contro il Lilla: “Ho già dato il mio benestare a questo scambio, ma non c’è ancora nulla di deciso tra i club. Ci sono discorsi aperti e la situazione non è ancora chiara, ecco perché Layvin Kurzawa non sarà nel gruppo dei convocati per Lille“.

Foto: As