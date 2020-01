Il retroscena: Emre Can dice sì al Dortmund. Trattativa a oltranza con la Juve

Emre Can è sempre più lontano dalla Juve. Da giorni il Borussia Dortmund è in pressing per il centrocampista tedesco, che nelle ultime ore ha detto sì al trasferimento in Bundesliga, una destinazione gradita. Intanto, la trattativa tra i club prosegue a oltranza: i bianconeri chiedono una cifra oltre i 25 milioni per il cartellino di Emre Can, il Dortmund è arrivato a 20. La forbice tra domanda e offerta non è ampia, ma la distanza va colmata affinché l’assalto del Borussia possa concretizzarsi.

Foto: Twitter ufficiale Juventus