Djuric al Monza e Gunter al Karagumruk: ora ci sono anche gli annunci

Milan Djuric al Monza e Koray Gunter al Karagumruk: ora ci sono anche gli annunci del Verona, annunci che confermano due nostre esclusive. Per Djuric era tutto abbastanza chiaro dall’11 gennaio quando avevamo svelato le mosse concrete del Monza che era uscito allo scoperto. Pochi giorni fa avevamo dato cifre e affare in chiusura. Gunter è una sorpresa di qualche giorno fa che adesso ha portato all’annuncio, il futuro del difensore centrale sarà in Turchia.