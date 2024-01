Esclusiva: Gunter al Karagumruk, trattativa in stato avanzato

Anche Koray Gunter sta per lasciare il Verona. Dopo alcuni discorsi non andati in porto con Venezia e soprattutto Como, adesso è in stato avanzato la trattativa con il Karagumruk. C’é la disponibilità del calciatore tedesco con cittadinanza turca, già la scorsa estate il Karagumruk ci aveva provato (esattamente come il Besiktas), adesso ci sono concrete possibilità di arrivare a un’intesa.

Foto: Twitter Hellas Verona