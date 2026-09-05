Diogo Leite-Lazio: dalla rivelazione di febbraio alla sorpresa di ieri. Affare fatto

05/09/2026 | 12:31:21

Diogo Leite e la Lazio è in chiusura, come vi avevamo raccontato in esclusiva non soltanto ieri, ma addirittura lo scorso 2 febbraio. Quando, subito dopo chiusura della finestra invernale di calciomercato, avevamo titolato così: “Diego Leite-Lazio, si può fare a parametro zero”. Evidentemente un titolo premonitore e che è tornato più che mai attuale oltre sette mesi dopo, siamo ai dettagli. A quei tempi il centrale portoghese classe 1999 ancora in forza all’Union Berlino stava recuperando da un infortunio e il club biancoceleste seguiva con attenzione l’evolversi della stagione. Infatti avevamo aggiornato il 23 marzo, il 3 aprile e addirittura il 12 luglio, ulteriore conferma che la Lazio mai ha smesso di seguire il difensore centrale portoghese svincolato. E ieri l’ulteriore sorpresa (notizia nel silenzio, successivamente straconfermata da tutte le fonti) di una nuova apertura che ha ormai portato alla definizione dell’operazione, al punto che Leite è atteso a Roma per le visite. La Lazio aveva proposto un contratto annuale con opzione per due o tre stagioni a condizioni semplici. Oppure un biennale con opzione che potrebbe diventare direttamente triennale, quest’ultima strada va seguita. Ma sono dettagli rispetto a una sola certezza: Diogo Leite, non più a sorpresa, sarà un nuovo difensore della Lazio.

Foto: sito Union Berlin