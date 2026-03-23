Esclusiva: Diogo Leite, altri passi verso la Lazio. La tempistica

23/03/2026 | 22:50:20

Diogo Leite in orbita Lazio a parametro zero. Ci sono ulteriori conferme rispetto all’esclusiva dello scorso 2 febbraio quando avevamo parlato di una trattativa concreta per arrivare alle intese rispetto al contratto in scadenza con l’Union Berlino il prossimo giugno. I contatti per il difensore centrale portoghese classe 1999 sono proseguiti anche negli ultimi giorni. Diogo Leite è reduce da un infortunio, possibile che nelle prossime settimane si sottoponga alle visite, passaggio fondamentale per arrivare alle intese definitive. La Lazio ha bisogno di un paio di rinforzi nel reparto arretrato, considerata la situazione particolare di Romagnoli e Gila, entrambi in scadenza nel 2027. E Diogo Leite è sempre più in orbita biancoceleste.

Foto: Instagram personale