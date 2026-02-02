Esclusiva: Diogo Leite-Lazio, si può fare a parametro zero

02/02/2026 | 10:03:10

Diogo Leite e la Lazio: un matrimonio sfiorato e che può tornare attuale per il prossimo luglio. Il difensore centrale in scadenza di contratto con l’Union Berlino è stato sul punto di andare alla Lazio nelle ore di una possibile uscita di Romagnoli destinazione Qatar. Poi la Lazio aveva virato su Rugani, ma la non cessione di Romagnoli ha portato il club a restare così com’è nel reparto arretrato. Tuttavia i discorsi con Diogo Leite sono andati avanti e c’è una base di accordo verbale, nulla di scritto ma reciproco gradimento. Ovviamente la Lazio vorrà verificare bene le condizioni del portoghese attualmente infortunato (ne avrà per più di un mese).

Foto: sito Union Berlino