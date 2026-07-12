La Lazio va oltre Sergi Dominguez. Il punto tra Diogo Leite e Doekhi

12/07/2026 | 17:18:38

La Lazio prova ad andare oltre Sergi Dominguez. La situazione non è cambiata rispetto a un paio di giorni fa, il club biancoceleste si è avvicinato al difensore centrale della Dinamo Zagabria ma non ha fatto lo scatto decisivo da 15 milioni (bonus compresi). Anche perché il Barcellona, che vanta una percentuale da futura vendita, non ha mollato di un centimetro. Verrà fatto un ultimo tentativo, ma la situazione è tutta in salita. Ecco perché la Lazio sta pensando alle alternative: conferme sulle voci circolate nelle ultime ore relative a Danilho Doekhi, classe 1998, olandese svincolato che i biancocelesti avevano sondato più volte nelle ultime sessioni di mercato. Ma il caso vuole che la Lazio voglia verificare prima la posizione di un altro ex Union Berlino, anche lui svincolato: stiamo parlando di Diogo Leite che ha una trattativa avanzata con un club arabo, manca ancora la firma. Fino a quel momento il portoghese va tenuto in considerazione, in caso di firma verrà approfondito il dossier Doekhi. Diogo Leite è stato a lungo il preferito a parametro zero, con qualche incomprensione tra aprile e maggio. Ora è il momento di tirare le somme, sempre se non firmerà in Arabia…

Foto: sito Union Berlin