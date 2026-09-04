Esclusiva: sorpresa, la Lazio torna forte su Diogo Leite

04/09/2026 | 20:36:47

Diogo Leite è stato un vecchio tormentone per la Lazio. Ve lo avevamo anticipato tra gennaio e febbraio, c’erano intese verbali con il portoghese a quei tempi reduce da un infortunio. I discorsi sono andati avanti – come raccontato – anche nelle scorse settimane, senza trovare accordi. Ma la sorpresa delle ultime ore è che i contatti sono stati riattivati con forza, il difensore centrale classe 1999 è stato nuovamente cercato dalla Lazio che cerca un sostituto di Romagnoli andato all’Al Sadd. E che adesso spinge per arrivare a tutti gli accordi. Da qualche giorno ci sono dialoghi con un club arabo, offerta importante per ora senza una risposta. Anche perché, a sorpresa, la Lazio è tornata con forza…

Foto: sito Union Berlino