de Ligt, la ricostruzione: 16 maggio rottura con la Juve, 1 luglio sondaggio Bayern. Ora i dettagli

Matthijs de Ligt viaggia verso il Bayern, affare fatto. Capiremo poi le cifre che per la Juve devono essere superiori agli 80 milioni con i bonus, ma si tratta di dettagli. Tutto questo a conferma che il 16 maggio scorso non c’erano margini di manovra per il rinnovo, come vi avevamo anticipato nei dettagli una situazione ormai scandita. Tutto questo mezz’ora dopo fosse arrivata una notizia contraria, come se tutto fosse aperto. Invece de Ligt aveva deciso di lasciare la Juve, evidentemente il feeling in ribasso con Allegri e la necessità di fare un’esperienza altrove. Il 1 luglio avevamo parlato di un semplice sondaggio Bayern, che fino a quel momento mai si era materializzato. Quel sondaggio alla fine ha fatto la differenza perchè l’avanzata del club tedesco ha portato alla prima offerta, all’arrivo di Salihamidžić a Torino e alla decisione di rilanciare nelle ultime ore. Al punto che molto presto de Ligt è atteso in Baviera per effettuare le visite mediche con il suo nuovo club. Da metà maggio a metà luglio: storia di un addio (annunciato).

Foto: de Ligt Instagram