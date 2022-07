Esclusiva: de Ligt, il Chelsea prepara la prima offerta da 70 milioni. Bayern, solo un sondaggio

Matthijs de Ligt è sul mercato, su questo non ci sono dubbi. A maggior ragione dopo le recenti dichiarazioni dell’amministratore delegato Arrivabene che hanno ribadito quanto è chiaro da un mese e mezzo, malgrado i facili ottimismi sul rinnovo. Da informazioni in nostro possesso arriverà presto la proposta ufficiale del Chelsea da 70 milioni più eventuali bonus. Senza contropartite tecniche, così aveva chiesto la Juve malgrado i Blues avessero proposto qualche soluzione.

La Juve si è detta disponibile ad accettare una cifra sotto la clausola di 120 milioni, in questo caso saremmo sotto di 50 milioni e molto dipenderebbe dai bonus a corredo. Nel senso che dovrebbero essere bonus ottimi abbondanti e abbastanza semplici da raggiungere. Sono attesi sviluppi nei prossimi giorni.

Dobbiamo aggiungere che il Manchester City si è fermato a un sondaggio, lo stesso sondaggio che ha fatto nelle ultime 72 ore il Bayern senza andare oltre. La Juve aspetta la proposta ufficiale per poi eventualmente chiedere di più al Chelsea. L’operazione de Ligt è fondamentale non soltanto per prendere almeno un sostituto, ma anche per chiudere un altro esterno offensivo. Oggi la prima scelta è Zaniolo (presto entreremo nel vivo), Berardi insegue.

E Kostic? Abbiamo già spiegato nel pomeriggio, sogna la Juve ma aspetterà ancora per qualche giorno (come Romagnoli nel caso della Lazio). In caso di ulteriore stand-by, valuterà altre proposte oppure deciderà di restare all’Eintracht.

Foto: Instagram personale