Esclusiva: de Ligt-Bayern, la nuova offerta. E l’olandese ora ha fretta

Il sondaggio a sorpresa del primo luglio, quando ancora il Bayern non era stato accostato a de Ligt. In poco più di due settimane, siamo entrati davvero nel vivo della trattativa. Vi abbiamo raccontato il sì dell’olandese, che ora ha fretta di andare, magari prima della partenza Juve per la tournée fissata per il 20 luglio. La nuova offerta Bayern sfonderà il muro dei 70 milioni: la Juve chiede una base fissa di 75-78 milioni con bonus per arrivare almeno a 85 e avvicinarsi ai 90 milioni. Di sicuro, la volontà del diretto interessato e il particolare che il Bayern abbia fatto cassa con la cessione di Lewandowski al Barcellona sono aspetti da non trascurare. Quindi, il rialzo sarà sostenuto. Poi la Juve penserà al nuovo difensore proprio nelle ore in cui l’Inter ha fretta di chiudere Bremer. In lista ci sono Gabriel, Pau Torres (che costa tanto), ma anche Milenkovic e Badiashile.

Foto: De Ligt Instagram