Il retroscena: de Ligt, per ora nessun rinnovo. Addio solo per cifre folli

La giornata bianconera è stata importante anche per affrontare il futuro di Matthijs de Ligt. Ricordiamo la situazione: il centrale olandese guadagna 11 milioni a stagione più bonus, una cifra enorme. Indipendentemente dalla clausola rescissoria di circa 120 milioni, per il momento è stato deciso di non prolungare, anche per una sola stagione, il contratto in scadenza il 30 giugno 2024. Ci saranno altri incontri, tuttavia per il momento la tendenza è questa. Il futuro di de Ligt potrebbe essere lontano dalla Juve? Soltanto se arrivasse una proposta irrinunciabile in linea più o meno con il valore della clausola. Potrebbero esserci club sulla carta potenzialmente interessati, per esempio il Paris Saint-Germain, ma per il momento la situazione è in assoluto stand-by. L’unica novità è che sul rinnovo, almeno in queste ore, non ci sono stati passi in avanti. Le parti si aggiorneranno per arrivare a un’intesa che oggi non è stata raggiunta.

Foto: Twitter Juventus