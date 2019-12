Ancelotti-Everton, ci siamo: la pista inglese di lunedì scorso diventa realtà. La firma entro il weekend

Ore decisive per il futuro di Carlo Ancelotti. L’allenatore, in attesa di liberarsi definitivamente dall’accordo che lo lega al Napoli, è a un passo dal trovare l’intesa con l’Everton. Ve lo avevamo anticipato già lunedì scorso che il futuro di Carlo Ancelotti sarebbe potuto ripartire dalla Premier League. Sul tecnico c’era l’Arsenal (che poi ha virato su Arteta), da venerdì scorso si è materializzato il pressing dell’Everton. Ora dall’Inghilterra rilanciano e attendono la firma del mister con i Toffees entro il weekend. Come riporta Sky Sport UK, infatti, l’accordo dovrebbe essere siglato tra giovedì e venerdì. Countdown iniziato, quindi, a Liverpool, sponda Everton: in Inghilterra hanno fretta di chiudere l’accordo e i presupposti per la fumata bianca ci sono tutti.

Foto: Twitter Napoli