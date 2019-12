Ancelotti-Everton, dai contatti di venerdì ai nuovi sviluppi. E l’Arsenal va su Arteta

Conclusa l’esperienza con il Napoli, Carlo Ancelotti potrebbe ripartire dalla Premier League. Un campionato che conosce molto bene dopo la passata avventura sulla panchina del Chelsea. Sul tecnico di Reggiolo nelle ultime settimane c’era l’Arsenal, ma ora i Gunners – come riferito dai principali tabloid britannici – hanno avviato i contatti con Arteta, attuale collaboratore di Guardiola. Ecco perché per Carletto è in forte pressing l’Everton, a caccia di un nuovo allenatore dopo l’esonero di Marco Silva. Quattro giorni fa, nella notte tra il 12 e il 13 dicembre, vi avevamo riportato i rumors del “Sun” circa un possibile imminente viaggio a Londra dello stesso Ancelotti per incontrare i dirigenti dei Toffees. Ora – con l’Arsenal forte su Arteta – sempre dall’Inghilterra arrivano conferme: l’Everton ha accelerato i contatti con Ancelotti, nelle prossime ore potrebbe esserci un incontro, con Carletto che sta riflettendo sulla proposta e presto darà una risposta alla dirigenza dell’Everton. Una situazione da monitorare con attenzione, in attesa di nuovi sviluppi.

Foto: Twitter ufficiale Napoli