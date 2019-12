L’Everton chiarisce: “Finora nessuna offerta per Ancelotti”. Ma la trattativa va avanti

“Negli undici giorni da quando Marco Silva ha lasciato il club, il board sta lavorando all’assunzione di un nuovo allenatore permanente, in vari meeting con altrettanti candidati. Possiamo confermare che finora non abbiamo ancora presentato offerte e nessun candidato ha rifiutato la panchina. Finché il club non confermerà un nuovo manager – il prima possibile – l’unica cosa importante è scegliere la persona giusta. Duncan Ferguson rimarrà il tecnico per ora, dirigendo la squadra nei quarti di Carabao Cup contro il Leicester”, con questo comunicato l’Everton ha fatto chiarezza in merito alle voci che accostano Carlo Ancelotti alla panchina dei Toffees. Intanto, la trattativa va avanti e procede con il Napoli pronto a liberare l’ormai ex tecnico azzurro.