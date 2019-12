Ancelotti-Everton, no stop con la totale disponibilità di Carlo

Dopo le indiscrezioni del The Sun di venerdì scorso, sono giunte ulteriori conferme: vi avevamo raccontato che il futuro di Carlo Ancelotti sarebbe potuto essere in Inghilterra e tra non molto il tutto potrebbe concretizzarsi. Inizialmente ci aveva pensato l’Arsenal, ma il club londinese ha poi virato sullo spagnolo Arteta. Poi si è fatto avanti l’Everton e ora la trattativa è no stop con la totale disponibilità di Carlo che, prima di legarsi ai Toffees, deve risolvere il contratto col Napoli. Si attendono presto sviluppi.

Foto: Napoli Twitter