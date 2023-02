Zaniolo al Galatasaray: dagli accordi di lunedì sera all’annuncio del club turco. Il video

Nicolò Zaniolo al Galatasaray, ieri è arrivato anche il comunicato del club turco che, adesso, ha pubblicato un video. Una trattativa che vi abbiamo raccontato nei dettagli, comprese le indiscrezioni relative ai bonus e alla clausola che – dalla prossima estate – gli permetterebbe di liberarsi per tornare in Italia (il Milan è sempre il suo desiderio per il futuro). Il comunicato del Galatasaray: “È stato raggiunto un accordo con il calciatore professionista Nicolo Zaniolo e il suo club A.S.Roma S.r.l. sul trasferimento del giocatore. Di conseguenza, l’ex club del calciatore riceverà una tassa di trasferimento finale di 15.000.000 di EUR in rate uguali distribuite su 5 stagioni a partire dal 15 novembre 2023. Se il giocatore di calcio viene venduto a un altro club in futuro, il 20% dell’esatto profitto della commissione di trasferimento da ottenere è A.S. Roma sarà pagata a S.r.l. Il calciatore ha firmato per 4,5 stagioni a partire dalla stagione 2022-2023. Di conseguenza, il nostro calciatore riceverà uno stipendio netto di 900.000 euro per la stagione 2022-2023 e uno stipendio netto di 2,750.000 euro per le altre stagioni. Anche A.S. Roma S.r.l. ha accettato di tenere un concorso preparatorio nel 2023 per donare tutti i proventi alle vittime del terremoto. Viene rispettosamente annunciato al pubblico”.

La società di Istanbul ha presentato il calciatore con un video pubblicato sui canali ufficiali, in cui ci sono le prime parole del classe ’99 rivolte, inevitabilmente, al tragico evento avvenuto in Turchia nella notte tra il 5 e il 6 febbraio: “Mi dispiace molto per popolo turco”. Il club continua con: “Ricordiamo i nostri concittadini che hanno perso la vita con rispetto, non dimenticheremo mai nessuno di voi! Aspettiamo il vostro aiuto presso Nef Stadium e Galatasaray Taçsport Facilities per consegnare aiuti umanitari nelle aree disastrate”.

Nicolò Zaniolo: “Muhammed ve Türk halkı için çok üzgünüm.” Hayatını kaybeden yurttaşlarımızı saygıyla anıyoruz, hiçbirinizi unutmayacağız! ∞ ℹ️ Afet bölgelerine ulaştırılmak üzere, Nef Stadyumu ve Galatasaray Taçspor Tesisleri’nde yardımlarınızı bekliyoruz. ❤️🤍 pic.twitter.com/IO4xFV6nqO — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 9, 2023

Foto: Twitter ufficiale Galatasaray