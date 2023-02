Zaniolo al Galatasaray: dagli accordi di lunedì sera all’annuncio (ora ufficiale) del club turco

Nicolò Zaniolo al Galatasaray, adesso è arrivato anche l’annuncio del club turco. Una trattativa che vi abbiamo raccontato nei dettagli, comprese le indiscrezioni relative ai bonus e alla clausola che – dalla prossima estate – gli permetterebbe di liberarsi per tornare in Italia (il Milan è sempre il suo desiderio per il futuro). Una trattativa che abbiamo raccontato e considerato completata lunedì sera. Adesso arrivano anche i dettagli ufficiali tramite il comunicato pubblicato dal club turco: “È stato raggiunto un accordo con il calciatore professionista Nicolo Zaniolo e il suo club A.S.Roma S.r.l. sul trasferimento del giocatore. Di conseguenza, l’ex club del calciatore riceverà una tassa di trasferimento finale di 15.000.000 di EUR in rate uguali distribuite su 5 stagioni a partire dal 15 novembre 2023. Se il giocatore di calcio viene venduto a un altro club in futuro, il 20% dell’esatto profitto della commissione di trasferimento da ottenere è A.S. Roma sarà pagata a S.r.l. Il calciatore ha firmato per 4,5 stagioni a partire dalla stagione 2022-2023. Di conseguenza, il nostro calciatore riceverà uno stipendio netto di 900.000 euro per la stagione 2022-2023 e uno stipendio netto di 2,750.000 euro per le altre stagioni. Anche A.S. Roma S.r.l. ha accettato di tenere un concorso preparatorio nel 2023 per donare tutti i proventi alle vittime del terremoto. Viene rispettosamente annunciato al pubblico”.

Foto: Instagram Zaniolo