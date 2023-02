Esclusiva: Zaniolo-Galatasaray in dirittura. I dettagli

Nicolò Zaniolo è sempre più vicino al Galatasaray. È stata una giornata proficua, malgrado i grandi problemi scaturiti dal terribile terremoto in Turchia. Il famoso sondaggio di pochi giorni fa, che sembrava con pochi sbocchi, si è trasformato in una trattativa sempre più concreta. Il Fenerbahce ci ha provato, ha preannunciato un’offerta più alta, ma il Galatasaray ha mantenuto il controllo contando sul gradimento superiore che – a parità di condizioni – Zaniolo avrebbe avuto nei riguardi della capolista del campionato turco. Operazione da circa 20 milioni nelle casse della Roma (16 più 4 di bonus, con la possibilità di aumentare leggermente i bonus) a Zaniolo un pluriennale per da circa 3,7 milioni a stagione più bonus. La clausola sarà di 35 milioni e permetterà ai club interessati (Milan compreso) di poter agire già dalla prossima estate. Si continuerà a lavorare nella notte, domattina l’agente Vigorelli sarà a Roma per perfezionare i contratti che riguardano il club giallorosso, poi Zaniolo sarà libero di raggiungere Istanbul per le visite dove è sul punto di ritrovare vecchie conoscenze della Serie A (Torreira, Icardi, Mertens). Un aspetto che ha avuto un ruolo di primo piano nella sua scelta a favore del Galatasaray. All’Inter spetterà il 15 per cento.

Foto: Zaniolo Instagram