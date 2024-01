Vinagre-Verona non è più una sorpresa. Dopo una settimana, annuncio in arrivo

Ruben Vinagre è da qualche giorno a Verona, a conferma di una trattativa che vi avevamo anticipato il 17 gennaio e che si è concretizzata il 18. Una trattativa nata a sorpresa e che poi si è perfezionata con il via libera dello Sporting Lisbona, l’interruzione del prestito con l’Hull City e l’arrivo in Italia del terzino portoghese. Vinagre ha fatto le visite, l’annuncio è slittato di qualche giorno ma arriverà nella prossime ore. Vinagre potrebbe essere disponibile per il prossimo impegno contro il Frosinone, al massimo si metterà a disposizione per la gara successiva. Ma oggi è una non-notizia, meglio ancora: non è una sorpresa.

Foto: Instagram Vinagre