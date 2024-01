Esclusiva: Ceesay-Verona, visite in corso e dubbi. Vinagre arrivato a Malpensa

Il Verona è molto attivo sul mercato. Sono in corso da ieri le visite di Joseph Ceesay, in uscita dal Malmö, scelto come alternativa sulla fascia destra dopo la cessione di Faraoni alla Fiorentina. Ma sono sorti alcuni dubbi da parte del Verona, non è scontato il tesseramento anche se la decisione definitiva va ancora presa. Nel frattempo è sbarcato a Malpensa Ruben Vinagre, la sorpresa di due giorni fa che si materializza: sarà lui il sostituto di Doig passato al Verona, nelle prossime ore le visite.

Foto: Instagram Vinagre