Esclusiva: Vinagre ha detto sì al Verona. Trattativa avanzata

Il Verona ha ceduto Doig al Sassuolo, come vi abbiamo già anticipato, e ha individuato il sostituto per la corsia mancina. Si tratta di Ruben Vinagre, terzino sinistro portoghese classe 1999, in prestito all’Hull City ma di proprietà dello Sporting Lisbona. La notizia a sorpresa è di ieri sera, in queste ore Vinagre ha detto sì al Verona. E ora l’Hellas sta lavorando per liberarlo dal prestito. Trattativa in stato avanzato, ma in attesa di definire gli ultimi dettagli. E Vinagre ha già detto sì…

Foto: Instagram Vinagre