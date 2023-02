Vicario è un fenomeno. Nome in evidenza da maggio nella lista Napoli

Guglielmo Vicario ha confermato, qualora se ne avvertisse la necessità, di essere un fenomeno. La tripla e recente parata in casa della Roma (la terza con i tacchetti…) è la conferma del suo straordinario repertorio, per rendimento oggi probabilmente è il miglior portiere italiano. L’Empoli non ha mai pensato di cederlo a gennaio, sarà inevitabile sacrificarlo nella prossima sessione. I pretendenti non mancheranno, la valutazione (che era di 15 milioni più bonus) salirà inevitabilmente. Occhio al Napoli che lo aveva messo in lista addirittura lo scorso maggio quando non era ancora sicuro il rinnovo di Meret, in estate ci sarebbe stata la tentazione Keylor Navas (oggi al Nottingham). Poi Meret ha rinnovato fino al 2024, quindi tra pochi mesi dovrà essere presa una decisione. Oggi il Napoli è estremamente concentrato sulla lotta scudetto e sulla Champions, ma vale quanto vi abbiamo anticipato a gennaio: in caso di addio di Meret, proprio Vicario sarebbe il primo nome della lista azzurra. Lo è già da mesi… E con l’Empoli sono stati accennati i discorsi relativi a Tommaso Baldanzi, discorsi che ovviamente andranno approfonditi.

Foto: Instagram Vicario