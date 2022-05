Esclusiva: Napoli, anche Vicario in lista per la porta. Gli scenari

Il Napoli ha diversi obiettivi di mercato: Barak, Deulofeu, con possibili rivisitazioni in attacco. Ma c’è un problema portiere: Ospina ha trattato il rinnovo, ma per ora non ha accordo e potrebbe accettare altre offerte (anche dalla Spagna). Meret ha ancora un anno con il Napoli, ma è reduce da una stagione difficile e rinnoverebbe soltanto se avesse certezze. Partita aperta ma anche altre valutazioni: nella lista del Napoli c’è Guglielmo Vicario, classe 1996, l’Empoli ha un diritto di riscatto di circa 10 milioni dal Cagliari, ma il suo futuro sarà lontano dalla Toscana. La precedenza verrà data alla decisione su Meret, però Vicario piace. E se servisse un vice esperto, uno degli indiziati sarebbe Salvatore Sirigu, in uscita dal Genoa e che il Napoli aveva cercato anche quattro anni fa.

Foto: Twitter Empoli