Esclusiva: Napoli, obiettivo Vicario per l’estate. E Baldanzi piace

Alex Meret ha dimostrato, con grande carattere, di essere un portiere forte ben oltre le voci e le critiche. Il suo contratto scade nel 2024, ma indipendentemente dall’opzione la sua conferma è tutta da scrivere. Possono arrivare offerte dalla Premier (Tottenham e non solo), con una proposta da 20 o 25 milioni il Napoli lo lascerebbe andare. Anche perché la felicità deve essere reciproca e poi l’eventuale scudetto rivaluterebbe qualsiasi cartellino. E poi, occhio, il Napoli può andare oltre Meret: il portiere che piace di più è Guglielmo Vicario, classe 1996, che era entrato a sorpresa nella lista azzurra lo scorso maggio. E che sarebbe un candidato autorevolissimo in caso di cessione di Meret. È ancora presto per parlarne, ma i dialoghi con l’Empoli ci sono già stati e il Napoli ha la sua posizione. Anche la Roma segue e apprezza Vicario, ma molto se non tutto dipenderà dal club di De Laurentiis. Tra l’altro gli azzurri vogliono prelevare il cartellino di Caprile, ora al Bari, che potrebbe essere pedina di scambio. Occhio ai rapporti tra Napoli e Empoli, ottimo da sempre: Tommaso Baldanzi, classe 2003, piace moltissimo a tutto. Anche al Napoli. E il gol di stasera in casa dell’Inter è un motivo in più per seguire la situazione con attenzione.

Foto: Instagram Vicario