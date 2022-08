Simone Verdi sarà un nuovo e importante rinforzo per il Verona. Confermato quanto vi avevamo anticipato nel pomeriggio, un enorme opportunità per lui, aveva ricevuto anche un’offerta dal Karagumruk di Andrea Pirlo ma ha deciso di restare in Italia. Lo scatto dell’Hellas delle 17 è stato decisivo.

Foto: sito Salernitana