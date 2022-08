Esclusiva: Verdi valuta, c’è anche Pirlo in pressing

Simone Verdi lascerà probabilmente il Torino prima di giovedì, sta valutando proposte sia in Italia (almeno un paio) che all’estero. Ma prima dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza il prossimo giugno. Nelle ultime ore si è alzato il pressing del Karagumruk, una richiesta precisa di Andrea Pirlo che lo apprezza non poco. E Verde sta valutando, il suo futuro potrebbe anche essere a Istanbul.

Foto: sito Torino