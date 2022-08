Esclusiva: Verdi al Verona, accordo a un passo

Simone Verdi può ripartire davvero dal Verona. Negli ultimi giorni era arrivata anche una proposta del Karagumruk, ma il trequartista trentenne in scadenza con il Torino preferirebbe restare in Italia. Verdi piace all’Empoli ma la situazione situazione è legata a quella di Bajrami (che spera ancora nella Fiorentina malgrado Kouame sia stato tolto dal mercato). Nelle ultimissime ore scatto forte del Verona per Verdi, l’accordo è vicino.

Foto: twitter Torino