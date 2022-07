Vecino-Lazio e Di Francesco-Lecce, giorno di visite. E Provedel aspetta

Giorno di visite per Matias Vecino alla Lazio e Federico Di Francesco al Lecce. Due operazioni che abbiamo largamente anticipato, addirittura da gennaio la Lazio era sul centrocampista in scadenza con l’Inter, mentre diverse settimane fa il club salentino aveva puntato l’esterno offensivo in arrivo dalla Spal. Adesso manca Provedel: anche il portiere è pronto per le visite con la Lazio, ma deve aspettare che lo Spezia chiuda per Dragowski (il preferito) o per un altro specialista.

Foto: twitter Uruguay