Il retroscena: Sarri chiede Vecino anche a zero. La verità su Allan

Matias Vecino è un profilo che piace molto a Maurizio Sarri. Eventualmente anche a parametro zero, ulteriore conferma che lui cerca un centrocampista con determinate caratteristiche in fase di interdizione, evidentemente non quelle di Bajrami. Se fosse per Sarri, lo prenderebbe anche a gennaio ma non sono praticabili – almeno per ora – scambi con l’Inter. È chiaro che i nerazzurri potrebbe prendere in considerazione proposte da altri club, anche per eventuali scambi ma oggi la situazione è assolutamente ferma. La Lazio resta alla finestra, non può fare diversamente, sperando che possa eventualmente essere un’operazione a parametro zero. Anche Allan è stato accostato al club biancoceleste, è ovvio che abbia il gradimento di Sarri ma non ci sono molti margini persino se l’Everton aprisse al prestito: l’ex Napoli ha un ingaggio da 5 milioni a stagione più 1 di bonus.

FOTO: Twitter Inter