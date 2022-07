Esclusiva: il Lecce a sorpresa su Federico Di Francesco

Un nuovo obiettivo (a sorpresa) per il Lecce. Dopo aver chiuso, secondo previsioni, la trattativa per Baschirotto, terzino in uscita dall’Ascoli, avanza la candidatura di Federico Di Francesco, esterno offensivo classe 1994, rientrato alla Spal dopo il prestito di Empoli. Di Francesco ha ancora un anno di contratto con il club emiliano, la trattativa con il Lecce è già stata impostata nelle ultime ore. E sarebbe anche un segno del destino visto che papà Eusebio in passato ha allenato il club salentino.

Foto: Twitter Empoli